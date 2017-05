Liga Nova KBM, 3. tekma finala: Mi smo Slatna!

Rogaška : Union Olimpija 82 : 72, to je rezultat tretje tekme finala letošnjega državnega prvenstva v košarki, Ljubljančani tako niso izkoristili prve zaključne tekme, naslednja bo v sredo v Tivoliju.

Slatinčani so ob bučni podpori več 1.600 gledalcev vodili vse srečanje, odločilno prednost pa so si priigrali ob koncu tretje četrtine, ko so povedli z 18 točkami prednosti. Ob polčasu je sicer bilo plus 6 za domače, za kar je bil zelo zaslužen slatinski joker Leon Šantelj, ki je v prvem delu srečanja odigral odlično, presenetil goste in dosegel kar 14 točk. Slatinčani so že do polčasa dosegli 46 točk, kar kaže na nekaj slabšo igro gostov v obrambi in veliko osredotočenost domačih.

Ves čas tekme je s tribun odmevalo glasno spodbujanje domačih igralcev, ki so se fenomenalni publiki oddolžili na najboljši možni način, z zanesljivo zmago. S tribun pa je že dobršen del zadnje četrtine odmevalo: »Mi smo Slatna!« Šantelj je do konca dosegel 17 točk, Ferme in Johns (9 skokov) sta jih dodala po 16, Davis je imel ob 14 točkah še 9 asistenc, Fon je dosegel 8 točk, Đuranović, ki je igral poškodovan, 7, Drobnjak 4. Pri gostih je Oliver dosegel 15 točk, Jefferson 13, Hrovat 11.

Leon Šantelj, ki je odigral najboljšo tekmo v dresu Rogaške: »Že ves dan sem imel super občutek, soigralci so mi stali ob strani, tudi po prvih dveh tekmah, ki sem ji slabo odigral. Trenerju sem se želel odkupiti za zaupanje in, hvala bogu, se mi je poklopilo. Serijo smo podaljšali in gremo v Ljubljano, tam vse znova, nič še ni odločeno.«