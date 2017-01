Leto 2016 v občini Oplotnica

Kakšno je bilo minulo leto v občini Oplotnica, v obširnem pregledu dogajanja preverjajo v prvih januarskih NOVICAH.

Med drugim bodo bralce spomnili na dobitnike priznanj ob kulturnem prazniku, jubilej Turističnega društva Trta, 250 let župnije Prihova, 15-letnico Ansambla Vrt, na tridnevno praznovanje ob polnoletnosti občine in praznik na Keblju, na 102. rojstni dan najstarejše Oplotničanke in zmago občana Oplotnice v Survivorju … Leto 2016 je med drugim zaznamovala prenova igrišča v Ugovcu, obnovljena cesta v Malahorni, pa nova igrala pri šoli. Po več letih so ponovno odprli cesto od Oplotnice preko Cezlaka do Peska.

