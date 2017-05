Kulturne šole Celjskega v Šentjurju

Leta 2015 se je 31 osnovnih šol, ki nosijo naziv Kulturna šola, in Gimnazija Celje – Center, ki zaenkrat ostaja edina srednja šola s tem nazivom v Sloveniji, povezali v regionalno mrežo, ki skrbi zlasti za vzajemno obveščanje in obiskovanje kulturnih produkciji šol ter sodelovanje pri skupnih projektih. V tednu ljubiteljske kulture pa so že drugič zapored organizirali izlet, na katerega so povabili učence, dijake in mentorje, ki so v tem šolskem letu blesteli na kulturnem področju.

Po lanskem izletu v prestolnico se je tokrat več kot 100 udeležencev v torek, 16. 5., zbralo v Šentjurju, kjer so jih v Ipavčevem kulturnem centru nagovorili direktor Javnega sklada za kulturne dejavnosti mag. Marko Repnik, vodja JSKD OI Šentjur Nastija Močnik, predstavnica šentjurske občine Judita Methans Šarlah in tokratni gostitelj, ravnatelj OŠ Franja Malgaja Šentjur Marjan Gradišnik. Sledil je ogled Ipavčeve hiše, galerije in muzejske zbirke Zakladi Rifnika ter druženje ob kulturni malici, srečanje pa se je zaključilo z ogledom predstave Prosto po Gorencu, ki sta jo po motivih knjige Boštjana Gorenca Pižame sLOLvenski klasiki spisala Blaž Pavlič in Bojana Potočnik, v izvedbi TEATRA (NADE)BUDNIH OŠ Franja Malgaja Šentjur in režijsko taktirko Potočnikove.

Gre za edinstveno povezovanje med šolami, ki sodelujejo v programu Kulturna šola, ki ga JSKD namenja šolam. To so šole s številnimi in kakovostnimi kulturnimi prireditvami in projekti, ki izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev, staršev in mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikuluma.

Celjska regija se lahko pohvali s številnimi šolami, ki nosijo ta naziv, in tudi edino srednjo šolo – Gimnazijo Celje – Center, unikatna pa je tudi izjemna stopnja sodelovanja, ki ga želijo šole v prihodnjem letu še razširiti. V jesenskih mesecih pripravljajo poseben projekt Kul(turno) potovanje, neke vrste »šolo v kulturi«, ki bo vsako leto nagovarjala drugo temo in povezovala različna področja umetniške ustvarjalnosti.