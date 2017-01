Kronika minulega vikenda

Kronika. V soboto zvečer je v Gubnem, v občini Kozje, zaradi pregretja dimnika zagorelo ostrešje na stanovanjski hiši. Požar so pogasili prostovoljni gasilci iz društev Kozje in Pilštanj-Lesično-Zagorje. Ogenj je poškodoval približno 15 kvadratnih metrov ostrešja.

Celjski poklicni gasilci so v noči s sobote na nedeljo posredovali v Kraigherjevi ulici v Celju, kjer je počila cev na grelniku vode v kopalnici. Včeraj popoldne pa je na cesti Rogla-Zreče voznik osebnega vozila zapeljal iz cestišča in trčil v drevo ob cesti. Ranjenih ni bilo, posredovali pa so zreški prostovoljni gasilci.

Vikend v Celju je zaznamoval sobotni dogodek, ko je 42-letnica prerezala pnevmatike na kar 130 vozilih. Povzročiteljico so prijeli.