Koza, zmaj in še kaj že drugič v Kozjem

Konec tedna je bilo Kozje ponovno v znamenju koze in zmajev. Že drugo leto zapored so namreč pripravili prireditev Koza, zmaj in še kaj, ki je nadgradnja mednarodnega folklornega festivala. Tega so izvedli že 11. zapovrstjo. Prireditev je že lani pritegnila ogromno obiskovalcev in tudi letos je obiskovalce čakalo pestro dogajanje.

Celodnevni folklorni festival je privabil več kot 1500 obiskovalci. Razveselil je z veseloigro, s številnimi domačimi in tujimi folklornimi skupinami, predstavniki šestih zmajskih krajev Slovenije, pevskim zborom Vinea, Pihalno godbo Orlica, z razstavo lovskih trofej in ansamblom Azalea. V Večnamenskem centru Kozje so razkrivali skrivnosti kozjanske kozice in se posvetili zgodovini zmajev na Slovenskem, občudovali pisane noše in plesno izurjenost folkloristov bližnje in daljne okolice, se mastili z zmajevo pojedino, si ogledali pravi kozjanski živalski vrt ali pa se spustili po napihljivem zmajevem gradu. S sorazmerno lepim vremenom in več kot le sorazmerno dobro družbo je festival dosegel in presegel vsa visoka pričakovanja organizatorjev, ime Kozje in Kozjansko pa predstavil mnogim slovenskim in tujim gostom.