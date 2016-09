Košarkarji se v Zrečah pripravljajo na tekmo z Ukrajinci

Slovenska moška članska košarkarska reprezentanca se je včeraj zbrala v Zrečah. Tam se bodo namreč skušali kar se da dobro pripraviti na tekmo 3. kroga kvalifikacij za EuroBasket 2017, ki jih čaka jutri v Celju. V dvorani Zlatorog se bodo Slovenci pomerili z Ukrajinci. Ukrajina je, tako kot slovenska vrsta, na prvih dveh temah zabeležila dve zmagi.

Igor Kokoškov, selektor Slovenije: “V sredo nas v Celju čaka najtežja tekma v letošnjem letu. Proti tako dobrem nasprotniku dodatnih razlogov za motivacijo ni potrebno iskati. Moramo biti pripravljeni, fantje se tega zavedajo. Ukrajinci so od Bolgarov višji, bolj disciplinirani in igrajo ekipno, tudi selektor je isti že več let. Upam, da vsi fantje do tekme ostanejo zdravi.”

Foto: KZS