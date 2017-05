Košarkarji Rogaške brez naslova državnega prvaka

Košarkarji Rogaške so sezono državnega prvenstva končali na drugem mestu. V finalni seriji proti Union Olimpiji so izgubili s 3:1 v zmagah. Zadnjo (četrto) tekmo so sinoči v Ljubljani izgubili s 94:78. Rogaška je sicer drugič v treh letih igrala v finalu lige Nova KBM in obakrat ostala praznih rok. Leta 2015 jo je s 3:1 v finalu premagal šentjurski Tajfun.

Izjavi trenerjev po zadnji tekmi (vir: KZS):

Gašper Okorn, trener Uniona Olimpije: “Čestitke igralcem za zmago in osvojen naslov. Odigrali smo po najboljših močeh.”

Damjan Novaković, trener Rogaške: “Vse je bilo odprto do rezultata 66:60, ko je Jefferson v zadnji sekundi zadel met za tri točke od table in začel svoj šov. Nismo ga mogli ustaviti. Čestitam vsem igralcem za sijajno sezono. Ni veliko manjkalo pa bi bila še boljša. Čestitam igralcem in strokovnemu štabu Uniona Olimpije za osvojeni naslov. Lahko smo ponosni na našo sezono, za konec pa smo napolnili še Tivoli. Še enkrat hvala izjemni publiki za fantastično vzdušje in podporo na vseh srečanjih.”