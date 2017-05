Košarkarice v Zrečah začenjajo priprave na evropsko prvenstvo

S pripravami na evropsko prvenstvo danes začenja ženska članska reprezentanca. Izbranke selektorja Damirja Grgića bodo prve treninge opravile v Zrečah, kjer bo s pripravami začelo 14 igralk: “Dvanajst igralk bomo peljali na evropsko prvenstvo. Ekipo bomo dokončno določili tudi s pomočjo osmih pripravljalnih tekem. Upam, da se bomo dobro pripravili na prvenstvo in dobro promovirali Slovenijo. Če bo to dovolj za kakšno zmago, bomo veseli. Če ne, bomo dobro izkoristili priprave in prvenstvo, ter se dobro pripravili za naslednje kvalifikacije,” je v pogovoru za Radio Rogla povedal Grgić, sicer tudi trener državnih prvakinj iz Celja. Na prejšnji mesec objavljenem selektorjevem seznamu so sicer tri igralke Athlete Celja, Shante Marie Evans, Larisa Ocvirk in Annamaria Prezelj.