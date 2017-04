Košarka: Slovo Podčetrtanov od prve lige

Samo sto sekund je košarkarje Term Olimia Podčetrtek delilo od obstanka v prvi slovenski ligi. Minuto in 47 sekund pred koncem odločilne tekme so namreč povedli s 65 : 60, a žal niso zdržali naleta domačih, zato bodo prihodnjo sezono spet med drugoligaši.

Ob koncu tekme med Šenčurjem in Termami Olimia Podčetrtek je bil rezultat 71 : 65. Tako so podčetrteški košarkarji kot številni navijači (več kot 50) sklonjenih glav zapuščali Gorenjsko. Tekma z velikim vložkom, saj je zmaga prinašala obstanek v prvi ligi, je bila zelo izenačena. Po uvodnih dobrih minutah Podčetrtka so domačini vseeno prvi polčas dobili s petimi točkami vodstva, a pred zadnjimi desetimi minutami je bil rezultat poravnan. Termalcem so ob koncu malce pošle moči, domači so odločilno trojko dosegli po veliki sreči in se veselili zelo pomembne zmage. Kljub porazu si Podčetrtani nimajo kaj očitati, igrali so izredno borbeno, ob tem sicer tudi precej grešili, a vseeno dokazali, da bi si zaslužili mesto med najboljšimi slovenskimi košarkarskimi ekipami.