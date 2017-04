Košarka: Slatinčanom Krka prehitro tekla

V 9. krogu lige Nova KBM za prvaka je Krka v slatinski športni dvorani z rezultatom 72 : 68 premagala domačo Rogaško in si zagotovila prvo mesto pred doigravanjem, Slatinčani so tako ostali na drugem mestu.

Slatinski košarkarji so v sila izenačeni tekmi skoraj ves čas lovili goste iz Novega mesta, a jim ni uspelo narediti preobrata. Predvsem po zaslugi svojih napak, ki so jih naredili preveč, poleg tega so gostje prepričljivo pobrali več odbitih žog, predvsem napadalni skok je bil izrazito na strani Dolenjcev. Je pa ob tem treba omeniti, da je imel sodnik Petek zelo neizenačen kriterij pri dosojanju osebnih napak in upravičeno v slabo voljo spravljal tako igralce kot trenerje in gledalce na prepolnih tribunah. Za košarkarje trenerja Novakoviča bo tako sobotna tekma v Domžalah le formalnost, verjetno pa bodo z velikim zanimanjem spremljali, koga od trojice Zlatorog, Olimpija, Polzela bodo dobili za nasprotnika v polfinalu.

Pri Slatinčanih so točke dosegli: Ferme 16, Drobnjak 13, Davis 11 (6 asistenc), Johns 10 (6 skokov), Fon 5, Šantelj in Djuranović (5 skokov) po 4, Čamdžić 3, Grušovnik 2 (6 skokov).

Bo pa sobota zelo pomembna za Terme Olimia Podčetrtek, kajti na tekmi proti Šenčurju, igra se na Gorenjskem, bodo neposredno odločali o obstanku v prvi ligi. Za termalce šteje samo zmaga. Sicer so v predzadnjem krogu lige Nova KBM za obstanek premagali LTH Castings, 82 : 52. Točke so dosegli: Štruc 16, Julević 15, Strnad 13, Janc in Cerkovnik (7 skokov) po 11, Švigelj 6, Pešič 5, Remih 2. Buda 2.