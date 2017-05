Košarka: Slatinčani v finalu

Rogaška je z rezultatom 74 : 57 v tretji polfinalni tekmi košarkarskega državnega prvenstva premagala Zlatorog in bo po dveh letih ponovno igrala v finalu.

Slatinska športna dvorana je bila polna pol ure pred tekmo, navijači so domače igralce stoje pozdravili že ob prihodu v dvorano, v drugi minuti tekme so najbolj organizirani navijači že vzklikali: Vsi na noge! Skratka, vzdušje, ki ti naježi kožo.

V takšnih okoliščinah so gostje, ki so nastopili brez odličnega Špana, vodili le z 2 : 0 in 4 : 2, ves ostali del tekme so bili v vodstvu domači. Proti koncu druge četrtine za 11, a so jih po nekaj napakah gostje do polčasa ujeli in zaostajali le za dve točki. Fantje trenerja Novakoviča so tudi v drugi del tekme krenili silovito, zato so Pipanovi varovanci kmalu spet zaostajali za več kot deset točk, se sicer enkrat še približali na 7 točk zaostanka, več ni šlo. Domači so tekmo dobili zelo zanesljivo, čeprav je končni rezultat previsok, glede na potek izredno fer in športne tekme.

Tadej Ferme, domači kapetan: »Bilo je zelo borbeno! Od prve minute smo bili pravi, v igri je bil finale. Vedeli smo, da ne bo lahko, posebej po porazu v prvi tekmi, a smo vedeli, da bo v tretji lažje, samo drugo smo morali dobiti. Pokazali smo pravi karakter in zadeli v najpomembnejših trenutkih, v kriznih trenutkih nas je dvignila publika, kapo dol.«

Dragiša Drobnjak: »Laškemu se je poznalo, da so brez rotacije, saj so bili še brez Špana. V dvorani je bilo ekstremno vroče in v takih okoliščinah je težko igrati, če nimaš menjave. Fantom sem pred tekmo in med polčasom rekel, da se moramo samo boriti in teči, kot da je zadnja tekma v življenju, tako nas ne bodo mogli slediti, videlo se je, da enostavno ne morejo več. Smo v finalu, ki se igra zato, da se zmaga.«

Darwin Davis, prvi igralec tekme: »Vesel sem te zmage, ki smo si jo priborili z velikim garanjem skozi vso tekmo. Laščani so bili namreč sila neugoden nasprotnik, a spomnite se, da se vam po porazu v prvi tekmi dejal, da bomo naredili preobrat. Sijajno navijanje nas je spodbudilo, da pozabimo na težave s poškodbami in zlomimo odpor velikega tekmeca. Dejal sem vam, da si želim velikega finala, ki je samo za prave klube, organizirane klube, kot je Rogaška, na nas pa je sedaj, da upravičimo vstop v ta finale, v katerem pa sem sam optimist.«

Damjan Novakovič, trener Rogaške: »Sem zelo zadovoljen z zmago in vnovično uvrstitvijo v veliki finale. Rogaška je edina ekipa v Sloveniji v zadnjih treh letih dvakrat v finalu, in to nekaj pove o našem delu v klubu. Igrali smo z Drobnjakom pod tabletami (enako kot v Laškem), med tekmo sta se nam poškodovala Fon in Šantelj, a smo vse vzdržali proti prav tako oslabljenim, a silno motiviranim Laščanom. Sijajna publika nas je enostavno ponesla do zmage. Kar se tiče finala in Union Olimpije, je vprašanje, koliko bomo uspeli pozdraviti poškodovane do torka. Samo v polni postavi lahko pariramo Olimpiji, ki ji pa v peklenskem vzdušju naše dvorane in sijajnih navijačev v nobenem primeru ne bo lahko.«