Košarka: Slatinčani so si priigrali odločilno tekmo v polfinalu lige Nova KBM

Velikega dvoboja med Rogaško in Zlatorogom v polfinalu državnega prvenstva še ni konec. O tem, kdo bo igral veliki finale proti Union Olimpiji (izločila je Krko), bo odločal petek, ko bo na sporedu tretja tekma.

Po približno enakem scenariju kot letošnjih sedem od osmih tekem se je odvijalo srečanje tudi v Treh lilijah pred za Laško zelo velikim številom gledalcev. Med njimi je bilo dobrih sto iz Rogaške Slatine. Scenarij pa je imel to izjemo, da sta imela oba glavna branilca Rogaške Darwin Davis in Tadej Ferme hitro po tri osebne napake, na srečo pa ju je odlično dopolnil oz. zamenjal Miha Fon. Laščani so vodili vse od 13. minute naprej, ko je Rogaška še vodila 25 : 22. Polčas se je končal tesno 38 : 37, kar se tiče rezultata, ter z velikimi skrbmi za trenerja Rogaške Damjana Novakoviča. Kapetan Ferme je namreč pred polčasom v dvoboju pod košem dobil močan udarec v glavo. Rana je zakrvavela, v dvorani ni bilo (to je obvezno) zdravniške pomoči, da bi zakrpali rano Fermetu, ki je tako ostal v slačilnici. Na srečo pa ga je fizioterapevt Rogaške uspel nekako zakrpati in kapetan se je s stisnjenimi zobmi pred koncem tretje četrtine vrnil v igro. Sicer so v tej četrtini Laščani vodili največ za sedem točk, na zadnji odmor pa odšli s 55 : 49. Tokrat zares odlični Taylor Johns je s petimi točkami na začetku zadnjega dela prinesel priključek, a so domači po trojki še enkrat pobegnili na 62 : 56. To pa je bilo tudi vse. Davis s košem in neuničljivi Dragiša Drobnjak s trojko sta šest minut pred koncem prinesla 62 : 61, tudi po zaslugi odlične obrambe, kjer je levji delež opravljal sijajni Fon. Zadnje vodstvo so imeli Laščani pri izidu 64 : 62, sledil je ples po slatinskih notah. Johns je izenačil na 64 : 64, Davis prinesel novo vodstvo 64 : 66, Drobnjak pa ob prekršku zadel trojko ter še dodatni met za 64 : 70 tri minute pred koncem. Domači so še znižali na 66 : 70, a sta takoj Drobnjak in Fon vrnila s štirimi točkami za 66 : 74 in za začetek veselja v Laškem ter seveda tudi veselja znova sijajnih slatinskih navijačev.