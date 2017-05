Košarka: Slatinčani prvo tekmo presenetljivo izgubili

Košarkarji Rogaške so v polni slatinski dvorani izgubili prvo polfinalno tekmo proti Zlatorogu.

Igralci Zlatoroga so z izjemo uvodnih 2 : 0 vodili skozi vso tekmo, sicer nikoli za več kot sedem točk, bili pa so bistveno boljši v skoku (42 : 29).

Pri Rogaški sta bila najbolj razpoložena Taylor Johns (18 točk) in Darwin Davis (13 točk). Igralci Rogaške so se proti koncu tekme Laščanom sicer približala na dve točki zaostanka (66 : 68), a so zgrešili odprt met za priključek, Zlatorog pa je prišel do zaslužene zmage.

Če se želijo Slatinčani drugič v svoji zgodovini uvrstiti v finale državnega prvenstva, jih zdaj čaka težka naloga. Laščane morajo premagati na torkovi tekmi v Laškem.

Končni rezultat je bil 66 : 72 za Laščane.

Drugi polfinalni boj je prav tako dobila nefavorizirana ekipa, in sicer je Olimpija v Novem mestu premagala Krko s 85 : 81.

Dodajmo, da je na tekmi Rogaške in Zlatoroga odgovorni urednik Rogaških novic Jože Strniša podelil pokal Rogaških novic za MVP lige. Točke so se to sezono podeljevale igralcem Podčetrtka in Rogaške, največ pa jih je dosegel Darwin Davis iz Rogaške.