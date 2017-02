Kormorani jezijo ribiče tudi ob Dravinji in Oplotnici

Okoli 100 kormoranov so ribiči Ribiške družine Slovenska Bistrica našteli ob porečjih Dravinje in Oplotnice. Ptice v času gnezdenja v teh krajih pojedo več ton rib, je za Radio Rogla in lokalni časopis NOVICE opozoril Podpredsednik Ribiške družine Slovenska Bistrica Boban Pijanmanov. Ribiške družine zato vsako leto zahtevajo odločbe za odstrel ali plašenje teh ptic, čemur pa odločno nasprotujejo v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic.

Tile kormorani gnezdijo na območju Podoba v konjiški občini. Ker so zelo plašni, jih je težko fotografirati od blizu.