Zimo iz Slovenskih Konjic danes odganjajo koranti iz Lancove vasi. Obiskali so vrtce, varstveno-delovni center in še nekatere druge ustanove, tudi v naši medijski hiši so se ustavili in v živo pozdravili poslušalce Radia Rogla. Pot nadaljujejo proti podjetju Baumuller Dravinja, ustavili se bodo še v Zrečah, popoldne pa se spet vračajo v Konjice.

Video posnetek z obiska v studiu Radia Rogla si lahko ogledate na Facebook strani radia TUKAJ.