Konjiško, Zreško: štirje požari povezani s kurilnimi napravami

Gasilci na konjiškem in zreškem so v zadnjih 12-tih urah posredovali kar v štirih požarih povezanih s kurilnimi napravami.

Danes zjutraj so konjiški gasilci bili v Strteniku pri Konjicah, kjer je po neuradnih informacijah zagorela izolacija pri ogrevalni peči v ne stanovanjskem objektu.

Ponoči okrog pol treh so zreški gasilci posredovali v Borku pri Stranicah, kjer so zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Zaradi gorečih saj in močnega vetra so zraven objekta zagorela še zložena drva. Gasilci so pogasili požar, prezračili prostore in jih pregledali s termo kamero.

Včeraj okrog petih popoldne je zagorelo na Ulici Janeza Koprivnika v Zrečah v stanovanjski hiši v montažni steni za kaminsko pečjo. Zreški gasilci so razrezali steno in požar pogasili, nato pa s termo kamero pregledali objekt.

Uro kasneje okrog 18-tih pa so bili na delu konjiški gasilci v naselju Vešenik pri Konjicah so zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Goreče saje so gasilci pogasili, prezračili prostore, jih pregledali s termo kamero in lastniku prepovedali nadaljnje kurjenje do prihoda dežurnega dimnikarja.