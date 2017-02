Konjiško: večer v znamenju muzikalov in dobrodelnosti

V Slovenskih Konjicah je bilo v soboto dobrodelno. Lions klub Konjice je v sodelovanju s Centrom za kulturne prireditve Slovenske Konjice organiziral Valentinov dobrodelni koncert muzikalov, na katerem so ušesa obiskovalcev razvajali vrhunski slovenski pevci. Ob spremljavi komornega orkestra, pod dirigentsko palico Simona Dvoršaka, so nastopili Željka Predojević, Nuška Drašček Rojko in Boštjan Korošec. Lions klub Konjice bo zbran denar sredstva‎ za sofinanciranje izobraževanja mladih glasbenih talentov.

