Konjiško atletsko olimpijado odločil edini rekord (daljše) + FOTO

Učenci štirih osnovnih šol – treh iz konjiške občine in ene iz zreške, so se včeraj na stadionu v Slovenskih Konjicah pomerili na tradicionalni atletski olimpijadi. Skupne zmage in velikega prehodnega pokala so se tokrat razveselili učenci OŠ Pod goro. Ravnateljica šole Darja Ravnik je bila razumljivo zadovoljna: “Bila je zelo tesna tekma, tako da do konca nismo vedeli, kdo bo dobil prehodni pokal. Sem pa zelo vesela, ker se kaže, da se učenci vedno bolj trudijo, da si želijo uspeha in da je ta atletska olimpijada za njih zelo pozitivna.”

Na 11. izvedbi atletske olimpijade, ki jo organizira Konjiška atletska šola (KAŠ) se je prvič zgodilo, da sta prvouvrščeni šoli zbrali povsem enako število točk. O zmagovalcu je tako odločalo število doseženih rekordov tekmovanja – edinega je na 1.000 metrov dosegel Klemen Venko (OŠ Pod goro). Predsednik KAŠ Anton Noner pa je letošnji dogodek ocenil takole: “Vse je šlo lepo po urniku in ni bilo nobenih zapletov. Veseli me tudi to, da smo po nekaj dneh slabega vremena, imeli na dan dogodka čudovito vreme. Res pa je, da lahko zdaj vsako leto pričakujemo manj rekordov, ker so nekateri že tako visoko postavljeni, da jih je težko doseči.” Zmagovalci so bili danes tudi gostje jutranjega programa na Radiu Rogla.

Daljša reportaža bo naslednji teden objavljena tudi v lokalnem časopisu NOVICE.



