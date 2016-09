Konjiški tenisači so ohranili prvoligaški status

Igralci Teniškega kluba Konjice so opravili z letošnjimi nastopi v prvi slovenski ligi. Po zmagi in porazu v uvodnih dveh krogih so odločilno tekmo za morebiten preboj v ‘playoff’ odigrali proti TK Terme Ptuj. Po smoli Konjičanov so Ptujčani slavili s 3:4. “Na koncu smo lahko zadovoljni, dosegli smo prvotno zastavljen cilj, in ,” je povedal kapetan konjiške ekipe Matjaž Maček.

