Konjiški lovci praznovali 70 let lovske družine + FOTO

Leta 1946 so ustanovili več lovskih družin, tudi Lovsko družino Slovenske Konjice. Jubilej – 70 let dolgo zgodbo, zgodbo številnih generacij konjiških lovcev, so obeležili v soboto pri lovski koči na Štepihu. Svečanosti, ki so jo ‘opremili’ s kulturnim programom, se je udeležilo približno 130 ljudi.

Čeprav so bili lovci na Konjiškem povezani v lovska društva že med obema vojnama, štejejo lovci za leto ustanovitve Lovske družine leto 1946. “Ne gre le za obletnico, pač pa za živo sedem desetletij dolgo zgodbo številnih generacij lovcev, ki so po zaslugi zavzetosti in spoštovanja pripomogli k ustanovitvi, obstoju ter prepoznavnosti naše lovske družine,” je v uvodu svojega govora dejal starešina Lovske družine Slovenske Konjice Anton Golčman. Danes Lovska družina Slovenske Konjice po koncesijski pogodbi upravlja z loviščem, ki je veliko 6.155 hektarjev, od tega je 5.478 hektarjev lovne površine. Trenutno ima družina 72 članov, med njimi je tudi ena članica.

