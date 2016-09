Konjiški košarkarji so že sredi priprav na novo sezono

Čez en mesec in en dan (22. oktobra) bodo košarkarji Konjic odigrali prvo tekmo nove sezone v 2. slovenski ligi. Najprej jih čaka gostovanje pri ekipi Ljubljana, en teden kasneje pa prvi domači obračun proti AKK Branik Maribor. S pripravami na novo sezono so Konjičani sicer začeli že sredi avgusta, v novo obdobje pa klub vstopa z novim predsednikom in nekaj spremembami v igralskem kadru. Klub so zapustili Timotej Cuk, Črt Lipovšek, Anže Zdolšek in David Steiner, prišel pa je izkušeni branilec Beno Pungartnik. Od avgustovske skupščine je predsednik kluba Gorazd Orož, ki je povedal: “Naš osnovni cilj je obstanek v 2. slovenski ligi in ob tem dati čim več priložnosti mladim domačim igralcem.”

