Konjiški Konusov travnik spreminjajo v poslovno cono + FOTO

Komunalno urejeno obrtno oz. poslovno cono v Slovenskih Konjicah, bolj poznano pod imenom ‘Konusov travnik’, so uradno odprli lani junija. Na večini od skupno osmih hektarjev je namen dejavnosti zdaj že opredeljen.

Podjetji Transport Pušnik in Isokon na omenjenem območju svojo dejavnost opravljata že kar nekaj časa. Nov objekt je že postavilo podjetje Ramax, v izgradnji je novi logistični center Avtoprevozništva Vili Fijavž. Trenutno nove poslovne prostore gradi tudi podjetje Wravor. Po informacijah, ki smo jih dobili na konjiški Občini, gradnjo v roku dveh let načrtujeta še Konus Konex in Unior. V zadnjih mesecih se je sicer nekoliko spremenil tudi seznam lastnikov zemljišč.

Neposredni sosed ‘Konusovega travnika’ pa je tudi nikoli do konca zgrajen ‘Konusov inštitut’. Iz zanesljivega vira smo izvedeli, da je to zgradbo in zemljišča ob njem kupilo podjetje Avto Krka.

Več v lokalnem časopisu NOVICE, ki je izšel v četrtek.



