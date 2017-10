Konjiški gimnazijci raziskovali vodo od mita do arhitekture

Na Gimnaziji Slovenske Konjice so danes opoldne, s kulturno prireditvijo uspešno zaključili nacionalni in evropski projekt Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dedi-ščine. Konjiški gimnazijci so pri tem projektu sodelovali že tretje leto zapored in letos spoznali vodo na različne ančine. Dijaki vseh letnikov Gimnazije Slovenske Konjice so se namreč aktivno vključili v pet različnih delavnic in ob koncu pripravili dve razstavi, in sicer: Stare razglednice Konjic – Mail art in Gigantsko inštalacijo Vozlana voda.

Oglejte si pestro fotogalerijo z današnjega dogajanja in fotografije z delavnic, ki so potekale zadnjih štirinajst dni. Podrobneje o dogajanju pa v prihodnji številki Novic.