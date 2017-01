Konjiški boksar pri ministrici

Predstavnike Športne enote Slovenske vojske je pred dnevi sprejela in pogostila obrambna ministrica Andreja Katič. Od 3. oktobra, torej približno tri mesece in pol, je v omenjeni enoti zaposlen tudi Aljaž Venko. Konjiški boksar je za zdaj z delodajalci zelo zadovoljen. Za njim je že obvezno tridnevno usposabljanje, ki ga je opravil novembra na Pokljuki. Venko je že sodeloval tudi na dnevu Športne enote SV in prireditvi ‘Športnik leta slovenske vojske’, kjer je imel predstavitev boksa.

Foto: www.slovenskavojska.si/FB