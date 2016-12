Konjiška zimska pravljica zdaj odeta tudi v sneg

Turistično-informacijski center Slovenske Konjice in Center za kulturne prireditve ta teden na Mestnem trgu v Konjicah organizirata Zimsko pravljico. V konjiški pravljični vasici za najmlajše vsak večer pripravljajo otroške gledališke predstave in na platnu vrtijo večne risanke. Danes so gledali igrano predstavo Prav posebno darilo, včeraj so tudi plesali. Alpska šola te dni skrbi za animacijo otrok na mestnem drsališču, kdor želi se lahko zabava v mini zabaviščnem parku. Sleherni večer za vse krajne pripravijo tematski glasbeni večer. Danes je bi le-ta odet v rock glasbo s skupino Sausages, ki je v Konjice prinesla tudi sneg. Poleg dobrega vzdušja lesene hišice vabijo s toplimi napitki in praznično kot tudi dobrodelno ponudbo zimskih dobrot.

V petek bo otroke obiskal Dedek Mraz, s pravljičnim dogajanjem pa bodo končali v soboto, ko bodo silvestrovali z ansamblom Črna mačka in Evo Boto.