Konjiška atletska olimpiada z novim zmagovalcem: Osnovno šolo Ob Dravinji

Učenci konjiške Osnovne šole Ob Dravinji so letošnji zmagovalci konjiške atletske olimpijade. Čeprav so veliki prehodni pokal za zmago na prireditvi ta teden dvignili učenci konjiške šole Pod goro; na olimpijadi so se letos pomerili učenci treh šol iz konjiške občine in ena iz zreške; so pri naknadnem preverjanju računalniških izračunov ugotovili napako pri izračunu skupnih točk pri eni disciplini, kar je na koncu vplivalo na skupni seštevek in zmagovalca.

Predsednik Konjiške atletske šole, Anton Noner je ob tem povedal: “Iskreno iskreno nam je žal, da se je zgodila napaka. Opravičujemo se vsem nastopajočim, obiskovalcem, navijačem in vsem, ki so pomagali pri organizaciji. Posebej nam je hudo za vse mlade športnike. Naredili bomo vse, da napako čim bolje popravimo.

Obenem pa v imenu vseh, ki smo soustvarali olimpijado, prosimo za razumevanje. V ta dogodek, ki je letos v imenitnem vzdušju združil več kot 250 mladih športnikov in več kot tisoč obiskovalcev, vložimo ves svoj trud in znanje; naj vsega dobrega ne zasenči ena sama napaka. Vemo, da so napake nedopustne, a so, žal, del življenja in se dogajajo tudi na prireditvah svetovnega in državnega ranga.

Iskreno čestitam letošnjim zmagovalcem atletske olimpijade – mladim športnikom konjiške osnovne šole Ob Dravinji. “