Konjice: Zbirajo denar za operacijo poškodovane mačke

V petek je bila na veterino Konjice pripeljana muca s poškodovano tačko. »Prijazna veterinarka jo je oskrbela. Poskušali so ji najti dom, a je to v tako kratkem času seveda nemogoče. Stroški za zdravljenje rastejo, zato resnično naprošam vse, ki najdejo poškodovano zapuščeno žival, da se obrnejo na pristojno zavetišče,« sporoča Urša Borlak iz zreške enote Društva proti mučenju živali (DPMŽ) Celje.

Muco so zdaj namestili v začasni dom, stroške poravnali in jo poimenovali Tačka. Zaradi hude poškodbe nujno potrebuje operacijo (amputacijo noge), ki znaša med 150 in 180 evrov. Društvo toliko denarja žal nima, zato se obračajo na prijazne ljudi. Pravijo, da bodo veseli vsakega evra, saj poškodovani Tački res želijo lepšega življenja.

Naslov, kamor lahko nakažete denar in pomagate:

Društvo proti mučenju živali Celje

Gosposka 6, 3000 Celje

TRR: SI56 0610 0000 1438 5593

(s pripisom Za Tačko)

ali

Borlak Urša

Cesta na Roglo 19

3000 Zreče