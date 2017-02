Konjice: učenci šole Ob Dravinji obudili del ljudskega izročila

Osnovna šola Ob Dravinji je popoldne priredila zaključek projekta Rojstvo, naslovljen Za devetimi gorami. Ob letošnji 17-letnici projekta so se učenci predstavili skozi zgodbe, pesmi, glasbo, risbo in ples. Učenci so s svojo ustvarjalnostjo in domišljijo obudili del našega ljudskega izročila in dokazali, da imajo ljudske zgodbe in pesmi svojo modrost. Del modrosti so s seboj odnesli tudi obiskovalci, ki so kulturni dom napolnili do zadnjega kotička.

Več o prireditvi pa naslednji teden v lokalnem časopisu Novice.