Na pobudo Lambrechtovega doma so se ob svetovnem dnevu gibanja, ki ga obeležujemo 10. maja, zaposleni zavodov občine Slovenske Konjice družili z enournim skupinskim gibanjem. Vadbo je v parku Baronvaj vodila učiteljica Gokhale metode, Sabina Blumauer. Udeleženci so bili nad vajami navdušeni, s skupinsko vadbo pa so želeli opozorili na pomen telesne aktivnosti ter zdrav življenjski slog.

