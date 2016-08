Konjice: Štorkljina hiša danes pripravlja zadnjo poletno delavnico

V Štorkljini hiši danes pripravljajo zadnjo poletno ustvarjalno delavnico. V konjiškem Domu kulture bodo z umetnikoma Hedo in Arpadom Šalamon izdelovali iz papirja.

Ker so v Štorkljini hiši za počitniške aktivnosti letos prejeli več donacij kot po navadi, so otrokom to poletje ponudili pestrejši nabor dejavnosti in izletov. V sklopu Veselih četrtkov so odšli na kar sedem izletov, poleg tega so pripravili še dve delavnici.

Spodaj pestra fotogalerija, več pa preberite v lokalnem časopisu NOVICE.