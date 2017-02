Konjice: Slavnostna seja ob 110-letnici čebelarstva Dravinjske Doline

Čebelarji so danes v Slovenskih Konjicah v dvorani Konjičanka s slavnostno sejo obeležili 110 let organiziranega čebelarstva Dravinjske doline. Zbrala so se Čebelarska društva Čebelarske zveze Slovenske Konjice. Zaslužnim čebelarjem in vrtcem ter osnovnim šolam, s katerimi sodelujejo, so podelili priznanja. Med drugim je bil namen seje tudi obuditi spomin na čas, ko so njihovi dedi in pradedi davnega leta 1906 v Oplotnici začeli z organizirano dejavnostjo čebelarjenja.

