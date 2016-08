V konjiški Osnovni šoli V parku so s pomočjo podjetja GKN Zreče v času poletja uredili učilnico na prostem. Denar za gradnjo le-te so prispevali GKN-ovci z vseh koncev Evrope in zbrali približno sedem tisoč evrov. Sukupaj s predstavniki podjetja iz tujine in z tam zaposlenimi so postavili temeljne plošče terase, kjer stoji učilnica. Pred kratkim so naredili še nadstrešek, kmalu pa bodo tam stale tudi mize s stoli.

