Konjičanka v Avstraliji dvakrat v finalu

V doslej ‘največji’ finale v karieri se je ta teden uvrstila teniška igralka Tamara Zidanšek. To ji je uspelo v avstralskem Launcestonu, ki je gostil ITF turnir z nagradnim skladom 60.000 ameriških dolarjev. Konjičanka je na poti do finala premagala štiri nasprotnice, v današnjem finalu pa je bila od nje s 6:7, 3:6 boljša Američanka Jamie Loeb.

V paru z Italijanko Georgio Brescia je Zidanškova odlično odigrala tudi turnir dvojic, kjer je prav tako prišla do finala. V zadnjem boju sta bili od slovensko-italijanske naveze z 1:6 in 2:6 boljši Avstralka Monique Adamczak in Američanka Nicole Melichar.

Več v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE.

Foto: Facebook