Konjičanka izdala Camino, več kot potopis

30 dni, 833 kilometrov in 11.774 prehojenih korakov v 74.416 besedah. Tako bi v matematičnem jeziku lahko opisali knjižni prvenec Konjičanke Snežane Brumec Camino, v katerem opisuje svoje romanje v španski Santiago de Compostelo. Avtobiografska potopisna pripoved v obliki dnevnika je bila lani nominirana za literarno nagrado svetlobnica. “Morda je to pri nas eno najbolj zanimivih poročil o tej poti – potopis in dnevnik obenem, a s svojevrstno romaneskno značilnostjo,” je o delu Camino zapisal Jože Horvat.

