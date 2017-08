Amalija Lampe, po domače Golobova Malčka iz Slovenskih Konjic, je julija dopolnila 100 let. Njene nečakinje in nečaki so jo obiskali v Cetorah nad Izolo, kjer živi skupaj s hčerjo in z njeno družino, ter ji z dobrotami in s pesmijo polepšali dan. Svojih Štajercev je bila zelo vesela in porodila se ji je želja po obisku Term Zreče in rodnega kraja, zato jo njeni domači že sedaj nestrpno pričakujejo.