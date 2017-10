Poseben dan v letu je danes za člane Vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice. Pri obeh potomkah najstarejše trte z mariborskega Lenta, in sicer v Škalcah in v Žički kartuziji, so namreč pripravili trgatev. Na pridelek so zelo ponosni, saj vinogradnikom letos vreme ni bilo najbolj naklonjeno.

Več v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE.

1 od 19