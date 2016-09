Konjičani lahko ‘domov’ vrnejo prapora nekdanjih Sokolov

Konjičani imajo izjemno priložnost, da ‘domov’ vrnejo dva prapora nekdanjih sokolov. Do lani sta za izgubljena veljala tako prapor Sokolskega društva Konjice kot prapor Sokolskega naraščaja Slovenske Konjice, zdaj pa ju v odkup ponuja zbiratelj starin iz Maribora. Občina Slovenske Konjice je skupaj z Zgodovinskim društvom Konjice in zbirateljem Robertom Vrečkom sprožila akcijo, s katero bodo skušali s pomočjo donatorjev zbrati nekaj denarja in priti do obeh praporov. Vrečko opozarja, da gre morda za edinstveno priložnost, da ju odkupijo. Če jim bo uspelo, bi bile po njegovih besedah Slovenske Konjice eno redkih, če ne kar edino mesto v Sloveniji, ki bi imelo ohranjena oba prapora sokolov in prapor orlov, ki ga hranijo v župnišču.

Foto: arhiv Roberta Vrečka