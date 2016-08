Konjičani iščejo pot do boljše prometne ureditve

‘Celostno prometno strategijo’ za občino Slovenske Konjice pripravlja društvo Mariborska kolesarska mreža. Pred devi so pripravili prvo javno razpravo, na kateri so imeli občani priložnost podati svoje pobude in mnenja. A odziv je bil slab, prišlo je manj kot deset ljudi.

“Menim, da gre za dolgoročno zadevo. Da bodo ljudje postopoma začeli spreminjati svoje potovalne navade, predvsem tiste, ki so danes nezdrave ali neracionalne, je med drugim povedal predsednik Mariborske kolesarske mreže Josip Rotar. Namen pripravljavcev strategije je, da poiščejo ukrepe, da se recimo Konjičani ne bodo več z avtomobili vozili 300 metrov, ampak da jim ‘ponudijo’ neke alternative in s tem tudi izboljšave za njihovo zdravje in okolje ter boljšo ekonomsko učinkovitost.

