Konjičani so domov vrnili prapora nekdanjih sokolov

Konjičani so izkoristili priložnost in ‘domov’ vrnili dva prapora nekdanjih sokolov. Prapor Sokolskega društva Konjice in prapor Sokolskega naraščaja Slovenske Konjice so odkupili od enega od mariborskih zbirateljev starin. Kupnina je znašala 2.500 evrov. Občina Slovenske Konjice je prispevala 1.500 evrov, 1.600 evrov je skupaj doniralo več kot dvajset posameznikov, podjetij in nekaterih organizacij. Razliko od kupnine do zbranega denarja bodo porabili za manjša popravila artiklov.

Več jutri v lokalnem časopisu NOVICE.