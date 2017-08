Konjičan z rastlinami, imenovanimi mikrozelenje, dosega širši slovenski trg

Konjičan Lovro Vidmar se je pred približno 20-imi leti izšolal za kuharja in v času svoje kuharske kariere je nekaj časa preživel tudi kot vodja kuhinje v Rogaški Slatini. Tam so majhne ratlinice, imenovane, mikrozelenje uporabljali za dekoracijo svečanih krožnikov. Toda uvažali so jih iz Holdandije. »Prešinilo me je, zakaj pa jih ne bi jaz poskusil vzgojiti sam. Začel sem s samo nekaj rastlinicami. Iskal, dobival in prejemal sem nasvete prijateljev in znancev. Tako je, kot zraste rastlina iz zemlje, moje ukvarjanje z mikrozelenjem zrastlo iz hobija,« pripoveduje Vidmar. Produkt je najprej ponudil lokalnim gostincem, danes pa z njim oskrbuje širšo Slovenijo.

Več o Vidmarju in njegovem mikrozelenju jutri v lokalnem časopisu NOVICE.