Konjičan Oli Walker jutri na 24-urni pohod za dober namen

Jutri se začenja dobrodelnih 24 ur Konjičana Oliverja Tiča oziroma Olija Walkerja. Potem ko je pred letom dni od zahoda do vzhoda prehodil Združene države Amerike, se jutri za dober namen odpravlja po trasi Konjiškega maratona. V 24 urah bo 10-kilometrsko pot skušal prehoditi čim večkrat in tako zbrati čim več denarja za nujno potrebne terapije bolne deklice s Konjiškega.

Oli Walker bo pohod začel izpred konjiškega gasilskega doma, kjer bo vseh 24 ur mogoče spremljati potek njegove hoje. Vse poziva, da se mu na poti ali delu poti pridružijo in tako podprejo dober namen. V soboto popoldne bo pred konjiškim gasilskim domom pohod tudi končal. Tam bo že od poldneva tekmovanje v kuhanju golaža, prispevati bo mogoče prostovoljne prispevke ali pa sodelovati na dobrodelni dražbi dresa Luke Zahoviča in športnih copat Marcosa Tavaresa.

“Na osnovi preteklega projekta je narasla tudi moja prepoznavnost in glede na to, da bo ob prihajajočem koncu tedna natanko eno leto od začetka mojega podviga, sem se odločil, da svojo prepoznavnost “uporabim” in naredim nekaj dobrega za lokalno skupnost. Zato ta vikend pripravljam ‘Dobrodelnih 24ur Olija Walkerja’,” je Oliver med drugim zapisal v uvodniku današnje številke lokalnega časopisa NOVICE.