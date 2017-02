Konjičan Aljaž Venko v Debrecenu dobil en dvoboj

Eden najbolj kakovostnih in najprestižnejših AIBA turnirjev v Evropi ’61. Istvan Bocskai Memorial’ se v Debrecenu počasi končuje. Na Madžarskem pa sta svoje že opravila boksarja, ki vadita pod taktirko Dejana Zavca, Oplotničan Jan Sekol in Konjičan Aljaž Venko.

Sekol je v prvem krogu kategorije do 69 kilogramov izgubil proti Čehu Davidu Kotrcu (1:4). Victor Corobcevschii pa je bil prvi nasprotnik Venka v kategoriji do 75 kilogramov. Konjičan je moldavskega prvaka premagal s 5:0 in se uvrstil v četrtfinale, kjer ga je z 0:5 izločil škotski prvak John Docherty.

