Končali 18. duhovne tabore v Žički kartuziji

Svetovni dan preprečevanja samomora so včeraj obeležili v Žički kartuziji. Zaključek duhovnih taborov, ki jih v kartuziji že 18 let pripravlja psihiatrinja iz Loč Cvijeta Pahljina, namreč tradicionalno posvetijo žrtvam samomora in njihovim svojcem.

Ob zaključnem srečanju so poleg druženja pripravili delavnice, meditacijo in mašo za žrtve samomora. Duhovni tabori v kartuziji imajo namreč tudi vlogo v ohranjanju duševnega zdravja in preprečevanju samomora. Udeleženci skozi različne delavnice in umetniško izražanje iščejo smisel in stik s sabo, z drugimi, z naravo.

