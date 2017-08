Čeprav v knjižnico Šentjurčani radi zahajajo čez vse leto, pa se praviloma med poletjem obisk knjižnice še poveča. Čas dopustov in poležavanja na plaži mnogi izkoristijo za prebiranje knjig, za katere med letom morda ni bilo dovolj časa. Knjižničarka Mira Jazbec v današnjem Celjanu svetuje za poletno branje.

To poletje so med najbolj branimi knjige Julie Garwood, Jamesa Pattersona, Jude Deveraux, Nicholasa Sparksa, Jojo Moyes.

Več pa v Celjanu!