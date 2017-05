Knjigi tedna Celjske Mohorjeve: WAGNER NA KRATKO in GOETHE*

* oglasno sporočilo

Verjetno najkrajša knjiga o skladatelju, ki pa ga pojasnjuje izčrpno, razumljivo in zabavno. Nanizane biografske podrobnosti, kratke predstavitve njegovih del nudijo odličen vstop v Wagnerjev svet. Knjižica »Wagner na kratko« prinaša celotno gledališče v žepni velikosti.

Holger Noltze se loteva Goetheja po abecedi – od najznamenitejšega »A***« v nemški literaturi do medčeljustnice (Zwischenkieferknochen), ki jo je odkril Goethe kot naravoslovec; tu so še železniški modelček, ki ga hrani tajni svetnik, Faustov koder, Goethe goli plavalec, pisec dnevnikov in bralec Shakespearja, geolog in pravnik, njegovi prijatelji in sovražniki, Wertherjevo trpljenje in Goethejeva italijanska veselja: to ni kratek vodnik niti Best-of-Goethe. Noltze namreč odpira 56 gesel, ki bralce napotujejo na nenehno nove sledi po vesolju Goethe. Goethe namreč izobražuje, od njega se je mogoče tudi česa naučiti o učenju – tudi 178 let po njegovi smrti. Prevedel in opremil s pojasnili za uporabo na Slovenskem: Jaroslav Novak.

Namesto redne cene 19,00 EUR znižana cena posamezne knjige 9,00 EUR: v knjigarni Celjske Mohorjeve na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo