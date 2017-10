Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: ZGODOVINA SLOVENSKIH ŽELEZNIC NA RAZGLEDNICAH*

* oglasno sporočilo

Z vlakom v preteklost

Konservatorski svetnik Tadej Brate, magister industrijske arheologije, mednarodno uveljavljen strokovnjak za varstvo tehniške dediščine, raziskovalec zgodovine tirnega prometa in dejaven publicist je iz svojega bogatega arhiva izbral več kot osemsto starih razglednic in fotografij, ki nudijo zanimiv vpogled v zgodovino slovenskih železnic in tedanji utrip življenja.

Ob starih razglednicah se sprehodimo skozi zgodovino in razvoj slovenskih železnic od samih začetkov dalje. Pred nami se odpirajo nove-stare podobe krajine, ljudi, nastajajoče »železne ceste« – od načrtov do izvedbe ter ponosnih uslužbencev in zadovoljnih potnikov na koncu. Ob branju knjige, kjer si kronološko sledijo opisi železniških prog, kot so nastajale in prepredle današnje slovensko ozemlje, bralec zasluti, kako pomemben mejnik je bil prihod železnice v naše kraje, kako je vplivala na njihov razvoj ali zaton, lahko pa jo tudi zgolj prelista kot skrbno zasnovan album, cvetnik starih razglednic. Prepusti se v času zamrznjenim podobam, da pritegnejo njegovo pozornost, se malo zamudi na eni od postaj, pa presede in se z drugim vlakom odpelje naprej …

Glede na to, da je mreža današnjih slovenskih železnic nastala v času avstro-ogrske monarhije, in seveda tudi z namenom, da bo knjiga dosegla čim širši krog navdušencev nad železnicami in zbirateljev starih razglednic, smo poskrbeli za dvojezično, slovensko-nemško izdajo tega zavidljivega podviga.

