Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: STANKO*

* oglasno sporočilo

Naključno srečanje je rodilo prijateljstvo, ob obiskih pa so nastajale fotografije, ki so bile že nekajkrat razstavljene in tudi večkrat nagrajene. Čatrove kompozicije z naklonjenostjo pripovedujejo o prezgodaj ostarelem možakarju, ga prikazujejo pri vsakdanjih opravilih, pri molitvi, med skromnim obedom ter ob kozarcu pijače. Z veliko tenkočutnostjo posneti prizori pa so tudi zgodba o hiši, ki se je navzela značaja svojega lastnika.

Čatrova serija fotografij o osamljenem možakarju iz zaselka pri Svetini je sociološka študija, a tudi fotografov razmislek o življenjskih vrednotah. Šele ko vsebino fotografij dojamemo na splošno človeški ravni in ko zaznamo njihovo formalno vrednost, se nam razprejo v vsej svoji sporočilnosti, ki tragično usodo pozabljenega starca postavlja v jedro izpraševanja o smislu bivanja. (dr. Marjeta Ciglenečki)

Fotografa je pritegnila samotna hiša, njen nenavadni prebivalec, njegov obraz, ki so ga izpisala desetletja, skromna, čadasta notranjščina, ki se je čudno lepo obarvala v motni svetlobi majhnih oken. Ob postopnem spletanju vezi so nastajale podobe, v katere zdaj, ko so pred nami, sejemo mnoge pomene, s pogledom drsimo prek predmetov, razbiramo etnološke posebnosti, se vživljamo v starčevo samotnost in se sprašujemo o socialnih razsežnostih njegovih bivanjskih razmer. Če pa za hip zapustimo opomenjeno stvarnost, se nam odprejo tudi tihi notranji svetovi, kjer so vtisi pomembnejši od smisla in so barve ter oblike sočnejše od besed … (dr. Primož Lampič)

Dvojezična slovensko-angleška izdaja.

Namesto redne cene 25,00 EUR znižana cena 15,00 EUR: v knjigarni Celjske Mohorjeve na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo