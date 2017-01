Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: SREČNI PRI DELU*

* oglasno sporočilo

Najlepši čas svojega življenja preživimo na delu. Zato je bistveno, da nam delo omogoča razcvet. Avtor izhaja iz predpostavke, da je zaskrbljujoča kriza smisla v naši družbi povezana z nezadovoljstvom pri delu, ki ga mnogi vsakodnevno doživljajo. Ponuja odgovore na vprašanja, ki si jih sleherni izmed nas postavlja o smislu in dojemanju svojega poklicnega življenja.

Knjiga nagovarja tako uslužbence kot vodstvene delavce. Avtorjevi dragoceni nasveti, ki temeljijo na njegovih izjemno bogatih izkušnjah na področju dela, nam bodo gotovo pomagali najti srečo pri delu. Misel o povezavi med srečo in delom namreč nikakor ni absurdna!

Yannik Bonnet (1933), politehnik in doktor kemije, je sprva deloval na področju raziskav in razvoja tehnoloških postopkov, nato se je posvetil področju medčloveških in družbenih odnosov. Enajst let je vodil visoko šolo za kemijo v Lyonu, nato pa ustanovil podjetje za svetovanje na področju menedžmenta. Ima sedem otrok, leta 1995 je ovdovel in bil leta 1999 posvečen v duhovnika.

Je tudi avtor knjige Devet temeljev vzgoje (Neuf fondamentaux de l’éducation), Presses de la Renaissance, 2 zv., 2002 in 2004.

