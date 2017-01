Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: PAPEŽ FRANČIŠEK*

* oglasno sporočilo

Jorge Bergoglio se pogovarja s Sergíom Rubinom in Francesco Ambrogetti

Jezuit Jorge Bergoglio, argentinski kardinal, je bil po odstopu papeža Benedikta XIV. pomladi 2013 izvoljen za prvega neevropskega papeža v res prelomnih časih za Cerkev. Ni si izbral imena svojega redovnega ustanovitelja sv. Ignacija Loyole, ampak gotovo premišljeno doslej še ne uporabljeno ime za Petrovega naslednika po ustanovitelju beraškega reda sv.Frančišku Asiškem.

V letu 2010 sta se časnikarja Sergio Rubín in Francesca Ambroguetti izčrpno pogovarjala s kardinalom Bergogliom in izdala knjižno uspešnico z naslovom Jezuit. Spremno besedo h knjigi je napisal sam argentinski rabin, s katerim je bil kardinal v tesnih stikih. Poleg daljšega uvoda obeh časnikarjev pa sta knjigi priložila zajeten kardinalov oznanjevalni esej ob argentinskem nacionalnem epu 19. stol. Martin Fierro, sestavljen za veliko noč 2002.

Slovenska izdaja spoštuje je zamisel knjige Jezuit in vključuje vse njeno bogastvo, tudi esej o epu, ki so ga argentinski Slovenci prevedli in izdali leta 1970 […], z reminiscenco, kako neki bi slovenski katoličani sprejeli pastirsko pismo, ki bi izhajalo ne iz Prešernovega Krsta pri Savici, ampak iz Levstikovega Martina Krpana.

Petnajst pogovorov v slovenski izdaji pomenljivo »ovijata« jezuitov prolog (p. Jože Kokalj, DJ) in frančiškanov epilog (p. Edvard Kovač, OFM).« Duhovnost sv. Ignacija vsebuje tudi prepričanje o poslanstvu. Bergoglio želi videti odprto Cerkev, ki je poslana k ljudem, Cerkev, ki tudi »spremeni svoje strukture in pastoralne načine delovanja in jih usmeri tako, da bodo misijonski«. Posebej nas bo nagovorila (v duhu evangelija) skrb za reveže. »S svojimi brati moramo deliti hrano, oblačila, zdravstvo, vzgojo«. Tak je Bergoglio, jezuit, kardinal in papež. Srečno pot, pater Bergoglio! (Prolog jezuita)

Namesto redne cene 18,50 EUR znižana cena 9,50 EUR: v knjigarni Celjske Mohorjeve na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo