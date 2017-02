Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: O PLEČNIKU*

* oglasno sporočilo

Knjiga ni le še ena v nizu monografij o Plečniku, ki bi ponujala novo interpretacijo celotnega opusa, temveč zbirka esejev o doslej le malo obdelanih temah. Posebna pozornost je posvečena vrhuncu Plečnikovega dela – njegovemu Praškemu opusu. V knjigi je prvič objavljena dokumentacija edinstvene arhitekturne razstave in situ Josip Plečnik – Arhitektura za novo demokracijo, ki jo je avtor realiziral leta 1996 na Praškem gradu.

Sijajno delo Tomáša Valene predstavlja in razčlenjuje doslej neopažene vidike Plečnikovega dela s poudarkom tako na arhitektovem odnosu do prostora in krajine, kot tudi do zgodovine arhitekturnega izročila. Profesor Valena, izjemen in profiliran strokovnjak za vprašanja arhitekturne topografije, že več desetletij poglobljeno preučuje Plečnikov opus. V pričujočem delu povzema svoje zgodnje razprave in predstavlja nove prispevke o tej tematiki.

Namesto redne cene 39,00 EUR znižana cena 19,00 EUR v knjigarni Celjske Mohorjeve na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo